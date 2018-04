Fábio Assunção e Maria Ribeiro assumem o namoro

Novo casal de famosos no pedaço: os atores Fábio Assunção, 46 anos, e Maria Ribeiro, 42 anos, assumiram o namoro! Os boatos de que eles estavam juntos começaram a surgir em março, mas só na noite de domingo (15) o romance foi oficializado com uma publicação do galã em seu perfil do Instagram.

“Quando a coisa escorre em chão que não se pisa e evapora no ar que agora se inspira, a natureza se movimenta, finalmente ventando, tudo isso, por todos os encantos e cantos”, escreveu Fábio na legenda da imagem em que aparece abraçado com a amada.

Depois ele incluiu uma aspas de Fernando Pessoa para incrementar sua declaração. “Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, Com a morte a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada.”