Marcos Mion tem reação comovente ao receber presente de Gugu; assista

Essa imagem ninguém vai ver quando o programa do amigo secreto do elenco da Record for ao ar. . Isso aconteceu quando o programa teve que continuar mesmo sem eu ainda ter conseguido me recuperar do abalo de ter ganhado o presente que o Gugu deixou pra mim…foi uma emoção muito forte, sem precedentes. Eu NUNCA tinha passado por uma situação como essa então estava tentando achar meu caminho de volta. Com dificuldade. Bastante. . Tanto que me coloquei atrás de todo mundo na hora da brincadeira pra tentar parar de chorar, me recompor e seguir o show. Até que ela veio… . Saiu do lado das meninas, que era o oposto da onde eu estava, atravessou o palco no meio da gravação sem se importar com nada além de mim. Me colocou em seu colo e com sua energia indescritível foi me colocando no prumo. . “Sente meu coração”, ela soprou no meu ouvido e na mesma hora foi como se o coração dela guiasse o meu de volta pra paz. . @xuxamenegheloficial é um ser humano elevado, espiritualmente evoluído e eu senti isso desde a primeira vez que nos vimos e tivemos uma conexão de amor, admiração e pureza muito fortes. . Uma coisa que eu aprendi com a @xuxamenegheloficial é que o olhar tem que ser entregue e sincero, pois os olhos falam mais que a boca. E ontem aprendi que um “abraço de Xuxa” é algo que todos os seres humanos deveriam ter o direito de receber pelo menos uma vez na vida, pois é mágico. Inesquecível. . Fiz questão de fazer este post pq quero prestar homenagens em vida a todas pessoas que são especiais pra mim! E você @xuxamenegheloficial está lá no topo dessa lista!❤️ . Foi muito bom receber esse vídeo, é um presente! De alguém que teve a presença de espírito de registrar. Obrigado.