A reação fofa dos filhos de Marcos Mion ao vê-lo sem barba

O apresentador Marcos Mion, 39 anos, mudou o visual. Ele tirou a barba que vinha cultivando durante os últimos anos e surpreendeu aos filhos Stefano, Romeo e Donatella, que nunca tinham visto o pai sem barba.

A reação divertida das crianças foi gravada e publicada no Instagram de Mion, nesta quarta-feira (4). Depois de ver o pai a vida toda usando barba, os filhos estranharam o novo visual do apresentador.

“A primeira vez que meus filhos me viram sem barba NA VIDA! Pra alguns é nostalgia do Piores, pra outros sou o Tefo gigante, pra Dona Suzana virei meu tio, mas fato é que agora dá pra ver que minha barba ficou branca muito cedo! ‘Papai tá moleque’ disse Romeozão resumindo tudo!”, escreveu Mion na legenda do post.

Confira o post: