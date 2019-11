Sabrina Sato comemora aniversário de Zoe

A pequena Zoe Sato Nagle completou um aninho de vida cercada apenas pela família. Sabrina Sato dividiu o momento íntimo com os fãs no Instagram. “Amor que não se explica, viva a nossa Zoe!”, escreveu.

A pequena Zoe recebeu muito carinho dos pais quando soprou a velinha de 1 ano.

A pequena recebeu muitos afagos do pai, o ator Duda Nagle e dos avós. Sabrina postou fotos do primeiro ano de vida da filha. Em uma das fotos ela aparece no colo da avó, a jornalista Leda Nagle.

Sabrina postou a foto da sogra, Leda Nagle, quando Zoe era recém nascida

Felicidades para a pequena!

Leia também: Projeção mostra como os filhos de William e Harry ficarão no futuro

+ Entenda os processos que Meghan e Harry abriram contra a imprensa

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente