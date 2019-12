Celso Portiolli explica como não cair no “novo golpe” do Instagram

Celso Portiolli usou as redes sociais para alertar os seguidores sobre um novo golpe utilizando o nome dele. Segundo o apresentador, estão entrando no perfil das pessoas que ele segue e convidando eles para uma falsa festa.

“Atenção, pessoal, novo golpe! Tão olhando aí nas pessoas que eu sigo, pegando os contatos comerciais no perfil dessas pessoas que eu sigo – tem muitas que são profissionais e tem telefones de contato ali – e estão ligando, dizendo que eu estou fazendo evento e uma festa. É mentira!”, alertou o apresentador, indignado.

Ao convencerem as pessoas do convite, os autores do golpe pedem para confirmar a presença através do PIN do WhatsApp. “Na verdade, o que elas querem é roubar os seus dados”, afirmou Portiolli.

Por fim, o apresentador do SBT alertou seus fãs a não passarem informações pessoais caso recebam mensagens do tipo. “Tome muito cuidado porque são bandidos querendo roubar os seus dados”, explicou ele.

Celso Portiolli é vítima de golpe nas redes sociais

Não é a primeira vez que famosos têm seus nomes usados em golpes pela internet. Nos últimos meses, criminosos usaram as redes sociais de artistas para conseguir roubar dados de cartões de crédito e senhas bancárias.

Ludmilla e Marina Ruy Barbosa, por exemplo, foram algumas das vítimas. Elas tiveram suas contas do Instagram invadidas e, por lá, os golpistas publicaram falsas promoções para convencer os seguidores a clicarem em links maliciosos.

