Glória Maria não curtiu comentário de Cid Moreira e deu “bronca” fofa

Glória Maria não teve papas na língua ao dar uma “bronca” em seu colega Cid Moreira. Na última segunda-feira (2), o jornalista publicou um vídeo no Instagram no qual encontra a apresentadora do Globo Repórter em um evento no Rio de Janeiro, e o resultado não poderia ser mais inesperado.

Na gravação, o antigo âncora do Jornal Nacional apresenta Glória como uma “velha amiga” e a reação dela foi completamente hilária!

“Eu testou aqui com minha velha… velha não, ‘nova’ amiga, velha pelo tempo”, disse Cid, brincando. Glória, então, rebateu rapidamente o colega. “Olha aqui… Passa! Volta tudo! Imediatamente! Apaga essa porcaria! Velha é a mãe, é a vó!”, disparou a jornalista.

Veja o momento hilário abaixo:

Cid e Glória marcaram presença na pré-estreia do filme Roberto Carlos em Jerusalém 3D, dirigido por Jayme Monjardim. Essa foi a primeira aparição pública da apresentadora após cirurgia para retirar um tumor no cérebro. No evento, ela comentou sobre o estado de saúde dela.

“Tirei um tumor no cérebro, estou nesse momento de recuperação. Ainda tem um caminho pela frente, mas eu sobrevivi. Isso é o mais importante”, disse, segundo o portal Notícias da TV. Até o momento, Glória segue afastada de seu trabalho na televisão.

