Em meio a furacão de acusação, mãe de Neymar manda recado ao filho

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., mandou um recado para o filho que enfrenta uma acusação de estupro por parte da modelo Najila Trindade. Religiosa, ela compartilhou um texto bastante citado em sites de frases da internet.

“As vezes não estamos preparados para as situações difíceis, mas são as situações difíceis que nos preparam para sermos fortes e capazes de vencer. As vezes Deus não muda os ventos, mas nos ensina a sermos firmes para que esses ventos não nos derrube. De uma coisa tenha certeza, Deus é fiel em qualquer situação. Ele tem o controle de tudo e sempre nos guarda do mal. Os planos de Deus são perfeitos e sempre nos levarão ao melhor lugar. Lá na frente a gente entende que tudo fazia parte de um plano maior, e que Deus sempre esteve nos cuidando”, escreveu ela.

No dia 4 de junho, logo que as acusações vieram à tona, ela já havia compartilhado outra mensagem.

“Filho, neste momento em que tudo finalmente esta sendo esclarecido e a verdade de Deus esta vindo a tona é hora de aprender com tudo isso e voltar pra Jesus Cristo, seu primeiro amor. Ele é único que realmente conhece seu coração, confie nele. Se concentre no que você mais ama na vida que é Jogar futebol!”

Ela ainda pediu que ele perdoasse Najila. “Cristãos que somos, PERDOE ESSA MENINA ! Eu e sua irmã, como mulheres, podemos te garantir que ELA NÃO NOS REPRESENTA. Te amo muito e continuarei orando por você todos os dias da minha vida. Deus te abençoe….eu te amo”.

