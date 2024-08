São Paulo deve ter chuva preta neste domingo: entenda o fenômeno

São Paulo deve receber um fenômeno atmosférico incomum neste domingo (25): a chuva preta. Segundo a MetSul Meteorologia, essa precipitação escura acontece por conta da presença do scoot, um termo em inglês que se refere à fuligem ou partículas finas geradas através da combustão incompleta de materiais orgânicos.

A onda de incêndios e queimadas que vêm tomando conta de cidades paulistas desde o início de agosto são as responsáveis pela presença de fuligem no ar.

Ainda de acordo com a MetSul, as chances de chuva preta neste domingo são “altíssimas”, visto que há uma frente fria avançando neste fim de semana, trazendo precipitação com soot para todo o estado de São Paulo.

Aliás, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as atuais queimadas são as mais catastróficas desde que se iniciaram as medições por satélite da organização em 1990.

Como a chuva preta é formada

A chuva preta ocorre quando as partículas de fuligem entram em contato com as gotas de chuva, modificando sua coloração. Apesar de não ser tóxica, essa precipitação gera espanto na população, levantando sérios receios em relação à qualidade do ar e as consequências das queimadas.

Vale lembrar que, em agosto de 2019, São Paulo chegou a vivenciar um fenômeno semelhante, quando o céu escureceu durante a tarde, em plena luz do dia, devido à fumaça das queimadas na Amazônia.

Soot faz mal para a saúde?

A resposta mais direta: sim. Como o soot é resultado de fuligem, inalar esses compostos pode prejudicar profundamente os pulmões, intensificando problemas respiratórios, especialmente em grupos de risco, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Sem contar que, ao cair em corpos d’água e solo, potencializa a poluição ambiental, o que afeta tanto a qualidade da água potável quanto ecossistemas.

