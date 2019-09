Após demissão, Izabella Camargo retorna à Globo nesta segunda (23)

A jornalista Izabella Camargo foi reintegrada hoje (23) ao Grupo Globo, após ter sido afastada do quadro de funcionários em novembro de 2018, quando retornava de uma licença médica e ainda estava no período de estabilidade. A repórter e apresentadora, que apresentava os programas Hora 1 e Bom Dia Brasil, foi diagnosticada com a Síndrome do Burnout e precisou se afastar por recomendação médica. Ao retornar, foi surpreendida com a demissão.

A reintegração é uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho. A jornalista fará parte da equipe do portal de notícias do G1.

Nas redes sociais, ela se manifestou em relação ao seu retorno à emissora. No Twitter, Izabella escreveu: “Recomeçando no dia da chegada da primavera! #inspira #saude #daumtempo #comunica #respeito em Rede Globo Studios Sao Paulo”. Já no Instagram, a apresentadora publicou uma foto do crachá para celebrar o retorno.

