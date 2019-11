Mãe de Gugu entrega última lembrança ao filho em enterro

Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, prestou sua última homenagem ao filho nesta sexta-feira (29) durante seu sepultamento. A senhora de 90, que chegou de cadeira de rodas, acompanhou o velório ao lado dos netos, familiares e amigos do apresentador.

No Cemitério Gethsêmani, em São Paulo, dona Maria deixou uma lembrança para o filho na hora do enterro. Ela colocou uma mensagem dentro de uma cápsula na urna do caixão em que Gugu foi sepultado.

A mãe do apresentador ainda deixou um guardanapo com uma marca de um beijo seu. O recado foi feito em família, já que Amândio e Aparecida Liberato, irmão de Gugu, também escreveram a frase junto com dona Maria.

Segundo assessoria do jornalista, uma missa de sétimo dia será celebrada no sábado (7), às 11h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na Rua Honório Líbero, 90 – Jardim Paulistano, São Paulo. Os familiares de Gugu escolheram essa paróquia por conta da relação que o apresentador teve com a igreja. Ele foi coroinha da paróquia quando era criança.

