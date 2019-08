Luiza Possi publica foto de derreter o coração com filho de 2 meses

Luiza Possi, 35 anos, está aproveitando e muito a rotina de ser mãe de primeira viagem. Ela tem compartilhado tudo sobre seu filho Lucca em suas redes sociais.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Recentemente ela dividiu com seus seguidores uma foto muito fofa com o fruto de seu casamento com o diretor Cris Gomes. O pequeno aparece com o rosto colado com o da mãe e ela o observa sorrindo. “Cumplicidade, é assim que é. Muito amor e carinho!”, escreveu a cantora.

Desde o nascimento de Lucca, a cantora tem feito muito sucesso com várias fotos do dia a dia da família. Confira:

Eu olho essa foto e só consigo pensar o quando o meu filhote já cresceu! ❤ #BabyPossi pic.twitter.com/oui78oNVmW — Luiza Possi 🅰️+ (@luizapossi) August 6, 2019

Leia também: Sasha revela bronca que recebeu de Xuxa para tomar uma decisão

+ Príncipe Harry deve ir ao casamento da ex-namorada

PODCAST – De onde tirar forças para enfrentar a dor