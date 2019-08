Sasha revela bronca que recebeu de Xuxa para tomar uma decisão

Sasha Meneghel, em entrevista ao Superbonita, da GNT, contou sobre o momento em que decidiu não comer mais nada de origem animal e se tornar vegana. A estudante de moda revelou que ouviu “bronca” da mãe, Xuxa, no dia em que fez a escolha.

“Minha mãe virou vegana antes e me falava como estava fazendo bem a ela e eu falava ‘ai, mãe, eu não vou virar vegana, eu gosto de comida japonesa, eu gosto de queijo’, eu era viciada em queijo”, conta Sasha. Até que, em visita à filha em Nova York, a apresentadora preparou uma refeição vegana e deu um “puxão de orelha” na filha:

“Eu tenho um altarzinho com cristais do lado da minha cama e aí a minha mãe me falou ‘cara, você fala tanto de energia e hoje foi o primeiro dia em que você não ingeriu a energia de um sofrimento [do animal]’ e eu comecei a chorar, porque foi algo que realmente me tocou muito porque eu me senti hipócrita”, completou. “Me senti hipócrita por falar tanto de energia e estar colocando para dentro do meu corpo essa energia.”

A modelo contou ainda que não aderiu ao estilo de vida vegano e, sim, apenas à dieta vegana e que já sente as diferenças em seu corpo. “Eu durmo melhor, eu era muito intolerante à lactose, tinha umas manchinhas brancas”, diz ela. Sasha ainda revelou que seu sistema digestivo está funcionando melhor do que antes e que, por isso, não se sente mais inchada. “Vegano come e caga”, brinca.

Além disso, ela revelou que a sua preocupação com o meio ambiente também a impulsionou a se tornar vegana. “Se você faz um dia inteiro vegano já é bom. O problema é que as pessoas acham que é tão difícil que nem tentam, mas não sabem o tanto que elas estão ajudando o meio ambiente se elas tentassem”, finaliza.

