Luísa Sonza se manifesta sobre ataques recentes: “estrutura social doente”

Luísa Sonza se manifestou sobre os recentes ataques que tem recebido após assumir o namoro com o cantor Vitão. No podcast Pop Story, de Zeca Camargo, a cantora de 22 anos desabafou sobre as piadas machistas e xingamentos que tem recebido desde iniciou o novo relacionamento.

“Independente de como seja, com quem seja, se eu sentir vontade de falar sobre, eu falo, se eu não sentir vontade, eu não falo. É ruim viver escondido, vira uma apreensão”, começou.

Luísa se divorciou do comediante Whindersson Nunes em abril deste ano, após um casamento de dois anos. No início deste mês, ela assumiu, nas redes sociais, seu relacionamento com Vitão, o que gerou a onda de ataques nas redes sociais – os internautas chegaram, até mesmo, a compará-la com Capitu, fazendo uma referência à “dúvida” que levantaram se ela teria traído ou não o ex-marido com o atual namorado.

“Acho que minha vida pessoal deve ser tratada com naturalidade e nunca ser algo maior do que meu trabalho, pois eu sou uma pessoa pública pela minha música, e não pelo que eu faço ou não”, completou a cantora.

Luísa ainda disse que não se incomoda com os ataques. “Ou irei entender uma estrutura social doente, ou ficar doente. Decidi escolher a estrutura, entender que não é algo pessoal, que aconteceria com qualquer pessoa que estivesse no meu lugar”, afirmou. “Quando comecei na internet com 17 anos, novinha, eu pensava: ‘por que comigo? Por que as pessoas falam assim de mim, sobre mim, todas essas mentiras?’ E aí com o tempo fui entendendo que fariam com qualquer um.”

A artista já tinha se pronunciado sobre o caso na sexta-feira passada (11), em seu Instagram. “Desde o primeiro dia da internet, eu sempre fui atacada. Nunca importou o que eu fiz ou deixei de fazer. Já cresci, evoluí, mudei, cantei um monte de música. Isso nunca importou para as pessoas. Nenhuma atitude minha importou”, falou na ocasião.

Ela também havia falado sobre os rumores de traição. “Para mim, não me interessa mais o que você pensa, o que você acha ou não de mim. Eu sei da minha verdade e eu não acho que eu tenho que dar satisfação, nem me justificar sobre coisas que eu nunca fiz e nem faria com um ser humano.”

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política