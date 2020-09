Ataques a Luísa Sonza por estar namorando Vitão são fruto do machismo

Luísa Sonza e Vitão pararam a internet na noite da última quinta-feira (10) ao assumir o relacionamento nas redes sociais. O assunto logo se tornou o mais comentado no Twitter, entrando nos Trending Topics. No entanto, desde então, a cantora tem recebido ataques dos internautas por estar namorando alguns meses depois de ter se divorciado do comediante Whindersson Nunes, com quem foi casada por dois anos.

Tudo começou quando o casal publicou, em suas contas no Instagram, uma série de fotos juntos. Logo em seguida, o comediante usou o Twitter para fazer várias publicações dramatizando, em tom humorístico, o novo relacionamento da ex-esposa.

Entre os tweets – que incluem memes –, estavam declarações como “Serase (sic) tem sofrência no albo do matue” e “o pai tá on desde maio” – se referindo ao divórcio, foi anunciado em abril.

Whindersson até resgatou uma publicação do final de 2019 em que afirmava que Vitão deveria abrir uma marca com um colega chamado Luiz, para batizá-la de “Luiz&Vitão” (em referência à Louis Vuitton). Certamente, acreditou que os internautas achariam graça pelo fato de o cantor agora estar namorando com Luísa.

Após os comentários de Whindersson, os internautas iniciaram os ataques à Luísa. As piadas do comediante, relacionadas ao seu sofrimento com o novo status de Luísa, fizeram com que a internet o enxergasse como “vítima”, e a ex-esposa, apesar de estar solteira e livre para namorar com quem quiser, saísse como vilã.

“Tô imaginando o que o Whindersson tá sentindo, ele amava a Luiza e quem vier dizer pra mim que ela não usou ele pra subir na carreira agora vai levar paulada”, escreveu uma internauta.

Tô puta pq tô imaginando o que o Whindersson tá sentindo, ele amava a Luiza e quem vier dizer pra mim que ela não usou ele pra subir na carreira agora vai levar paulada. O Vitão é muito fdp pra fazer um negócio desse com o cara que ele chamava de "amigo". @whindersson pic.twitter.com/R372CXTB3D — Mion🍒❤️~#BTSDYNAMITE (@MalignoPanda666) September 11, 2020

Mais usuários do Twitter partilharam da mesma visão machista de que Luísa teria conseguido construir uma carreira estável como cantora, com grandes números de visualização em seus clipes e reproduções em suas músicas, não pelo seu talento mas por ter se casado com Whindersson. Outros comentários feitos na web também objetificaram Luísa.

Como o Whindersson é // Como a Luisa Sonza vê/viu pic.twitter.com/1O2h5kf92L — Fogo Comenta (@fogocomenta) September 11, 2020

O Vitão conhecendo o whindersson: pic.twitter.com/ybxsF9ByN2 — Wander (@_Wanderrr) September 11, 2020

A visão vitimista de Whindersson foi ainda mais aguçada quando os internautas resgataram um comentário antigo de Vitão em uma foto do comediante com Luísa, quando ainda eram casados. “Meu casal”, escreveu ele na ocasião. Um usuário do Twitter chegou a sugerir que ele fizesse o mesmo nas fotos publicadas por Vitão e Luísa.

Aí é mta moral https://t.co/E8QQ5nnbTm Continua após a publicidade — Whindersson Nunes (@whindersson) September 11, 2020

Luísa também chegou a ser comparada com Capitu, famosa personagem literária da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, conhecida pelo dilema da traição nunca confirmada no relacionamento com Bentinho. Alguns internautas disseram acreditar que Luísa teria traído o ex-marido com o cantor, hoje seu namorado.

luisa sonza a capitu da nova geração — guilherme (@ggrillo7) September 10, 2020

Clipe “Flores” e ataques anteriores à Sonza

Esta não foi a primeira vez que Luísa foi atacada com comentários machistas após o divórcio. A cantora é frequentemente criticada por suas músicas, que trazem letras sensuais, e por suas coreografias.

Anteriormente, ela também havia sido alvo dos internautas ao lançar o clipe Flores, canção gravada com Vitão. Foi a partir do lançamento que se iniciaram os boatos do relacionamento entre os dois, em junho.

Na época, em entrevista ao R7, Vitão negou o namoro, afirmando que a estratégia da dupla era, realmente, passar a impressão de que eles eram um casal. “A nossa intenção é fazer parecer isso, é trazer essa imagem para o público, porque deixa a coisa muito mais interessante e mais parecida com a vida real. Eu não me importo com os boatos, não. Acho que agrega demais à música e ao trabalho”, disse na ocasião.

O clipe, com cenas sensuais entre Luísa e Vitão, ultrapassou a marca de 24 milhões de views nas primeiras horas de lançamento. O vídeo, no entanto, recebeu uma chuva de “deslikes” – reprovação no YouTube. Na época, Luísa se manifestou considerando que a repercussão negativa era fruto de machismo. “Quero que as pessoas vejam como as mulheres são tratadas até quando só estão fazendo seu trabalho”, se posicionou.

Desde então, os internautas se mostraram bastante “preocupados” com Whindersson, colocando-o como vítima. Na época, o comediante também se posicionou, afirmando que não compactuava com os ataques enviados a ex-esposa.

Tbm quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hate, a tristeza diz outros me entristece, não vejo justiça em julgar, se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa. https://t.co/VGK0N209yw Continua após a publicidade — Whindersson Nunes (@whindersson) June 13, 2020

Luísa Sonza desabafa sobre os ataques recentes

Na manhã desta sexta-feira (11), Luísa usou os stories do Instagram para desabafar sobre os ataques que recebeu desde que assumiu o namoro com Vitão. “Não importa o que eu venha falar aqui, não importa que eu venha me defender, como eu já tentei todos esses anos”, desabafou.

“Eu não sei se falo ou não. Se eu falasse, não saberia por onde começar. Está tudo tão errado, que não tem nem… Minha vontade é falar um monte de coisa, mas não vale a pena”, começou. “Desde o primeiro dia da internet, eu sempre fui atacada. Nunca importou o que eu fiz ou deixei de fazer. Já cresci, evoluí, mudei, cantei um monte de música. Isso nunca importou para as pessoas. Nenhuma atitude minha importou. Nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito, [vieram] de coisas inventadas! Não importa o que eu venha falar aqui ou tente me defender, que eu já tentei todos esses anos e me culpava, não entendia o que eu tinha de errado”, declarou.

Ela também falou sobre os boatos de que teria traído Whindersson com Vitão. “Para mim, não me interessa mais o que você pensa, o que você acha ou não de mim. Eu sei da minha verdade e eu não acho que eu tenho que dar satisfação, nem me justificar sobre coisas que eu nunca fiz e nem faria com um ser humano. Não deem atenção para essas pessoas. Elas nunca deram atenção para mim. Nunca quiseram escutar meu lado ou o que eu tenho para dizer”, desabafou Luísa.