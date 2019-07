O novo cabelo de Isis Valverde

Isis Valverde surpreendeu os seguidores ao publicar no Instagram fotos de seu novo visual na última quinta-feira (11). A atriz aparece em um carrossel de imagens com os cabelos ruivos.

Na legenda das fotos, Isis escreveu em inglês uma frase que significa “minha garota ruiva”. Ela ainda usou hashtags que indicam que a mudança de cabelo são para uma nova personagem. As atrizes Vanessa Giácomo e Agatha Moreira foram algumas das estrelas a elogiar o novo visual da mamãe de Rael.

O tom apresentado por Isis é um castanho avermelhado discreto, puxado para o vermelho, daqueles que ficam mais em evidência na luz do sol. Confira:

“Amor de Mãe”

O que já se sabe sobre a novidade anunciada por Isis é seu papel na nova novela da Globo. Ela vai estrear na próxima novela das 21h, “Amor de Mãe“, da TV Globo. A trama substituirá “A Dona do Pedaço”.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, a novela ainda vai trazer Débora Lamm no papel de esposa de Milhem Cortaz. Quem estará no elenco também é Andrea Beltrão, que vai viver o papel de uma ex-modelo rica, repetindo a parceria com o marido, Maurício Farias, que a dirigiu em trabalhos como “A Grande Família” e “Tapas & Beijos”.

Leia mais: 3 momentos fofos dos filhos de Kate e Meghan se divertindo juntos

+ Ticiane Pinheiro está prestes a dar à luz