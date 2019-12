Luana Piovani fala sobre não tomar banho diariamente no inverno europeu

Luana Piovani, que está morando em Portugal desde o início do ano, fez um desabafo nas redes sociais sobre a adaptação ao estilo de vida europeia. Devido às baixíssimas temperaturas do inverno, que se aproxima no hemisfério norte, a atriz contou que precisou mudar seus hábitos de higiene.

Nos stories do Instagram, Luana fazia uma caminhada enquanto comentava os prós e os contras do rigoroso inverno europeu. “Gente, vamos falar de frio um pouquinho? Eu que estou adorando essa nova experiência de passar o Natal no frio… Frio é bom, mas frio é ruim também”, começou.

A atriz contou ainda que seu filho Bem sofreu algumas consequências dos ventos fortes e gelados. “Bemzuco ficou com dor de ouvido com certeza porque tomou vento e não estava de gorro. Já estava com secreção por causa do resfriado. É, novos hábitos, novas coisas”, contou.

Além disso, Luana confessou que abandonou os banhos diários devido às baixas temperaturas.

“Nesse frio não precisa tomar banho todos os dias, não. Pode me chamar de suja, tá? Também não estou me importando, não, graças a Deus ninguém paga as minhas contas. Pode me chamar de suja, de fedida, o que quiser. Eu sei exatamente o que sou porque tenho um espelho maravilhoso em casa”, afirmou ela.

“Eu tento tomar banho todos os dias, mas às vezes, digo: ‘Ah, hoje vou ficar aqui bem quietinha. Nem suei’. Não é? Aquela frasezinha clássica”, brincou Luana.

