Romana Novais posta clique raro em reta final da gravidez

Romana Novais e Alok estão vivendo os momentos únicos da gravidez de seu primeiro filho. Ansiosos pela chegada de Ravi, a médica postou no último domingo (1) uma linda foto com o marido acariciando sua barriga.

Na foto compartilhada, a mamãe, que estava com 29 semanas, curtia um descanso com Alok na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. “Sobre a minha definição de cuidado, amor, e acima de tudo… me sentir completa”, escreveu ela. Veja o click abaixo:

Os seguidores não pouparam elogios nos comentários. “Que o universo continue cuidando com tanto amor de vocês”, disse uma fã. “Vocês dois são maravilhosos, muita luz sempre. Que esse baby venha com muita saúde”, comentou outra internauta.

O DJ também se declarou para a sua amada com uma foto em que ela aparece de biquíni. “Vocês são minha INSPIRAÇÃO! Amo vocês infinito!!!”, escreveu ele. A chegada de Ravi está prevista para o fim de dezembro ou início de janeiro.

