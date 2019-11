Patrícia Abravanel rebate críticas ao SBT

Muitos fãs e jornalistas repararam o espaço considerado reduzido do SBT para a cobertura e homenagens feitas ao apresentador Gugu Liberato no canal. Gugu foi descoberto por Silvio Santos e uma das estrelas do SBT antes de ir para TV Record.

“Nós já estávamos com uma cobertura preparada com câmeras, um helicóptero para acompanhar a chegada do avião com o corpo que pousou em Viracopos. A gente estava com a cobertura preparada. Perguntamos ao Silvio se poderia derrubar a grade e seguir uma mistura do artístico com o jornalismo, para seguir nessa cobertura. E o Silvio decidiu que não”, disse o apresentador Dudu Camargo ao Gustavo Coruja, do programa “Tricotando”, da RedeTV!.

A colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, deu uma nota zero para o SBT, por “praticamente ignorar o noticiário do velório e enterro de Gugu Liberato”. A filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, usou o espaço de comentários para se pronunciar: “O Domingo Legal foi todo em homenagem ao Gugu. Nosso jornalismo, nossos breaks, compramos página no jornal para homenagear. Uma pena estarem nos avaliando dessa forma. Gugu sempre foi muito amado por todos nós da família. Ele fez parte da nossa história e enquanto esteve conosco era o braço direito do meu Pai. Fizemos de tudo para ele ficar, mas a oferta da outra emissora era praticamente impossível de recusar e sempre entendemos isso. Nossa postura foi homenagear na medida certa, não visando ganhar audiência em cima de uma tragédia. Não mostrar o velório foi uma determinação do meu pai, que achava que seria uma proteção para família do Gugu. Com 89 anos essa foi a forma dele de honrar a família com muito respeito”, escreveu .

Uma missa de sétimo dia em lembrança ao apresentador será celebrada no sábado (7), às 11h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na Rua Honório Líbero, 90 – Jardim Paulistano, São Paulo.

