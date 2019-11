Luan Santana se transforma em Elvis Presley em propaganda

Luan Santana, 28 anos, surpreendeu os fãs em suas redes sociais. O cantor se transformou em Elvis Presley para uma campanha publicitária e compartilhou tudo em um vídeo.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Com uma música do rei do rock ao fundo, Luan aparece fazendo todo o processo de caracterização. Desde se barbear até fazer a maquiagem para ficar parecido com o ídolo.

“O @instagram me convidou para testar e ser uma das primeiras pessoas a usar a nova ferramenta “CENAS”, que em breve estará disponível pra todo mundo por aqui. Daí juntamos eu, @gillette_brasil e @leticiafgomes e saiu essa minha transformação no meu ídolo Elvis Presley. Curtiram!? Tô curioso pra ver o que vocês vão fazer com essa nova ferramenta por aí! #VocêNoControle #NOVOMach3 #LuanNoControle”, escreveu o cantor na publicação.

Confira o resultado da transformação de Luan:

Leia também: Cláudia Raia posta foto nua e fala sobre sexo anal

+ Xuxa está recebendo propostas da Globo, diz colunista

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?