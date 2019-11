Será que os dias de Xuxa na Record estão chegando ao fim? Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, tudo indica que sim.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

No início de outubro, a apresentadora teria visitado a TV Globo na companhia do namorado, Juno Andrade, e recebido propostas para um possível retorno à ex-emissora.

Sem Xuxa há quase cinco anos e passando por um período de demissões em massa, a Globo estaria “apertando os cintos para pagar o salário” da rainha dos baixinhos, contou uma fonte.

As informações, porém, foram desmentidas pela empresária da apresentadora, que afirmou que Xuxa estava visitando a filha Sasha em Nova York no período mencionado. Ela também declarou que o contrato com a Record segue firme e forte. “Ela está feliz lá e já começaram as seleções para o [reality show] The Four“, disse.

Leia também: Fãs especulam que Sandy esteja grávida de segundo filho

+ ‘Bom dia pelo Jorge Fernando’, mãe do diretor faz homenagem

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?