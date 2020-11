Louro José pode voltar ao Mais Você com outro intérprete

A morte de Tom Veiga, o artista que dava vida ao Louro José, gerou uma enorme comoção ao redor do Brasil. E não é para menos, já que há mais de 20 anos o personagem é companheiro diário de milhões de pessoas. Veiga consagrou-se como um bonequeiro habilidoso e foi determinante para que o Louro José se tornasse tão querido pelo público.

Com a triste partida de Veiga, aos 47 anos, muita gente vem se perguntando se o papagaio do Mais Você poderia voltar a aparecer, com outro intérprete. Neste domingo (10), Ana Maria Braga deixou claro que isso não é impossível.

Em entrevista ao Fantástico, a apresentadora voltou a falar de Tom Veiga com muito carinho. Ela diz que lamenta por não ter cobrado mais do amigo que ele cuidasse da saúde. O artista morreu eu consequência de um aneurisma no cérebro.

Ana disse que Veiga e o Louro José “são entidades que nunca se misturaram”. De fato, o bonequeiro aparecia muito pouco e a maior parte do público sequer conhecia seu rosto antes da notícia trágica de sua morte.

“Agora, nesse momento, eu perdi o grande amigo, o Tom, e o meu filho, o Louro. Mas você olhando pra isso de frente, na verdade o Louro José existe. Ele pode não existir na interpretação magnífica do artista Tom Veiga, né? Que deu vida a esse personagem. Mas o personagem vai continuar existindo. Porque não tem como, se você pegar os grandes personagens aí, de qualquer… da nossa vida, né? De Mickey Mouse a… Eles fazem aniversário e são eternos, né? E o Louro vai ser eterno pra sempre”.

Frente à declaração de Ana, a entrevistadora Renata Ceribelli resolveu perguntar se o Louro vai continuar no programa. “Eu acho que é muito cedo pra se dizer qualquer coisa, né? Mas obviamente o Tom é inigualável”, respondeu.

É absolutamente compreensível que essa decisão ainda não tenha sido tomada, afinal, Ana Maria e toda a produção do programa vivem um triste momento de luto. Veiga estava ao lado da apresentadora desde o Note e Anote, extinto programa da Record. Mesmo assim, ficou claro que não está descartada a ideia de ter o Louro José na bancada do Mais Você novamente.