Emocionada, Ana Maria Braga se despede de Tom Veiga, o Louro José

O artista Tom Veiga, responsável por dar vida ao Louro José, foi encontrado morto neste domingo (1), na casa onde morava, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi revelada e a notícia pegou a todos de surpresa.

Veiga trabalhou com Ana Maria Braga por mais de 20 anos. A parceria dos dois começou no programa Note e Anote, da Record, e continuou no Mais Você, da Globo.

Através do Instagram, a apresentadora pronunciou-se sobre a perda do companheiro de TV, a quem ela chama de filho. “Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”, escreveu. O post traz fotos de Ana Maria com Veiga e com o boneco que o tornou conhecido.

De acordo com o Memória Globo, o Louro José foi idealizado por Ana Maria. A ideia era achar algum artifício que chamasse a atenção das crianças durante o extinto Note e Anote. Veiga trabalhava como assistente no estúdio do programa e, certo dia, pegou o boneco para brincar com os colegas.

Várias pessoas já haviam realizado testes para exercer a função de dar vida ao Louro José, mas a vaga ainda estava em aberto. Ao ver Veiga encarnando o personagem, Ana Maria o convidou para interpreta-lo durante o programa do dia seguinte. A ideia deu certo e a parceria consolidou-se.