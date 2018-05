Roube o look: as combinações de Lady Di que estão na moda até hoje

A eterna Princesa de Gales, Diana Spencer, nos deixou cedo. Mas seu legado continua vivo, inclusive quando o assunto é a moda: alguns dos looks dela continuam atualíssimos. Que a moda é cíclica, já sabemos; mas dá para acreditar em como Lady Di estaria de acordo com as vitrines de 2018?

Relembre visuais icônicos e as tendências que podemos adaptar nos dias de hoje:

Mix de cores sólidas

–

Diana não tinha medo de usar cores exuberantes. Prova disso é que, frequentemente, misturava mais de uma na combinação do dia. Chamado de “cores blocadas“, o truque de estilo está mais vivo do que nunca e uma das duplas efervescentes do momentto é o pink com vermelho.

Ultravioleta

–

Ultravioleta é a cor do ano de 2018, segundo a Pantone. Muito antes dos anos 2000, a mãe de Harry e William já era fã de roxos e nuances de lilás.

Xadrez Príncipe de Gales

–

Uma das estampas que chega com força às temporadas de outono e inverno é o xadrez Príncipe de Gales. Não é marmelada, não! Apesar de parecer, literalmente, feito para ela, foi inspirado em momentos anteriores da monarquia britânica.

Vichy

–

A estampa vichy, essa espécie de quadriculado bicolor, bombou no verão e continua firme nos dias mais frios. A diferença, é claro, vai nos complementos – em vez de blusas frescas, tricôs e peças pesadas.

“Mom jeans”

–

O jeans sem elastano, mais rígido e com a cintura alta foi apelidado de “mom jeans” (ou, “jeans da mamãe”) nesta nova geração. Mas, verdade seja dita, viveu outra fase gloriosa nos anos 80 e 90 – por isso, inclusive, a referência do nome.