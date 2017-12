Casamento: Ultravioleta é a cor tendência para 2018

“Uma cor roxa dramática, provocante e profunda”. Assim é a descrição da Ultravioleta, indicada como cor do ano de 2018 pelo Instituto Pantone nessa semana.

Esta cor mística e contemplativa sugere os mistérios do cosmos, a expectativa que envolve as novas possibilidades e descobertas. Este significado dramático e provocante traz à cor ainda mais potencial para despontar como tendência entre as noivas da próxima temporada.

Em 2017, a cor escolhida foi o “greenery”, um tom de verde. A empresa justificou a decisão afirmando que ela representava “a tranquilidade que desejamos em meio a um ambiente social e político tumultuado”.

Para 2018, a grande aposta do instituto é que o tom de roxo surja como tendência de moda, design e humor cultural.

Vibrante, a cor traz um toque de modernidade e vida à decoração. É uma boa alternativa para casais despojados e que gostam de ousar, uma vez que a cor não é habitualmente usada em decorações de casamentos.

O “ultravioleta” é um tom frio, ou seja, a nuance é mais azul do que vermelha. Para valorizar a cor, vale harmonizá-la em uma paleta que mescla branco, lilás e rosa antigo.