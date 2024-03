Lollapalooza: Luísa Sonza rebate apresentador ao vivo e cria climão

Antes de subir ao palco do Lollapalooza 2024, Luísa Sonza aproveitou para rebater críticas recentes realizadas pelo apresentador Guilherme Guedes. Em setembro do ano passado, Guedes debochou de uma apresentação da cantora ao lado de Demi Lovato, afirmando que “adorava gritaria”.

Hoje, poucos minutos antes de sua performance na 11ª edição do evento, Luísa foi abordada por Guedes para uma breve entrevista nos bastidores. Neste momento, a superestrela o questionou: “Foi você que disse que eu gritava muito, né?”.

Logo em seguida, Luísa o alfinetou: “Você ainda vai me ouvir gritar muito ainda”. Por fim, a performer deu as costas para o apresentador, deixando um leve clima de tensão no ar. Confira o momento:

Luísa Sonza: “Foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi só gritava. Você vai ver eu gritando muito mais ainda”. #LollaBR #LuisaSonzaNoMultishow pic.twitter.com/syQHvDffEZ — BCharts (@bchartsnet) March 22, 2024

Continua após a publicidade

Lollapalooza 2024

A capital paulista se prepara para receber o Lollapalooza Brasil 2024, um dos maiores festivais de música do mundo. A 11ª edição do evento, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reúne mais de 70 atrações nacionais e internacionais, divididas em seis palcos. Entre as apresentações mais aguardadas, estão a banda Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, Sam Smith e SZA.