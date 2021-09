Ícone dos anos 1990 revela procedimento estético mal sucedido

Linda Evangelista, ícone das passarelas de moda nos anos 1990, usou seu perfil em uma rede social para revelar que está “brutalmente desconfigurada” por conta de um procedimento estético mal sucedido. Segundo a modelo, esse seria o motivo por estar afastada da mídia há mais de cinco anos.

“Hoje dei um grande passo para corrigir um erro que sofri e guardei para mim mesmo por mais de cinco anos. Para meus seguidores que se perguntam por que eu não tenho trabalhado enquanto as carreiras de meus colegas têm prosperado, a razão é que eu fui brutalmente desfigurada pelo procedimento CoolSculpting de Zeltiq, que fez o oposto do que prometia”, disse a estrela.

O procedimento feito por Linda chama-se criolipólise, que promete eliminar gordura por meio de uma técnica que utiliza temperaturas extremamente baixas.

Porém, no caso da modelo, a técnica teve um efeito contrário, aumentando suas células de gordura. “Me deixou permanentemente deformada, mesmo depois de passar por duas cirurgias corretivas dolorosas e malsucedidas. Fui deixada, como a mídia descreveu, ‘irreconhecível'”, contou aos seguidores.

Com isso, a modelo desenvolveu uma hiperplasia adiposa paradoxal (HAP), que cria um endurecimento da gordura localizada. Linda disse que não tinha dimensão dos riscos que corria com o procedimento na época.

“O HAP não apenas destruiu meu meio de vida, mas também me enviou a um ciclo de profunda depressão, profunda tristeza e as profundezas da auto aversão”, disse sobre o impacto à sua saúde mental.

“No processo, tornei-me reclusa. Com este processo, estou avançando para me livrar da minha vergonha e ir a público com a minha história. Estou tão cansada de viver assim. Eu gostaria de sair pela minha porta com a mão erguida, apesar de não parecer mais eu mesma.”