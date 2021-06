Como foi o primeiro encontro de Rainha com a bisneta Lilibet

A rainha Elizabeth conheceu por meio de videochamada a bisneta Lilibet Diana, a filha do príncipe Harry e de Meghan Markle, que nasceu no último dia 4 de junho na Califórnia, Estados Unidos.

O encontro é um ótimo sinal para o público que acompanha a família real de perto, pois mostra que, apesar de todos os recentes desentendimentos, a chegada da pequena foi celebrada por seus familiares.

Até mesmo o príncipe Charles, pai de Harry e William, que era o mais irredutível no que diz respeito ao afastamento dos duques dos cargos da realeza, se pronunciou pela primeira vez sobre o nascimento da sua quinta neta.

As declarações do herdeiro ao trono se deu durante um discurso em uma fábrica da BMW no Reino Unido. Charles falava sobre sustentabilidade e o pensamento nas gerações futuras, quando expressou sua felicidade pelo nascimento de Lili.

“O desenvolvimento de tecnologia é vital para manter a saúde de nosso mundo para as gerações futuras, algo do qual sou muito ciente, tendo recentemente me tornado avô pela quinta vez”, disse. “Essa feliz notícia realmente lembra a necessidade de inovação contínua nesta área.”

A bebê, que já fez história por ser a primeira integrante da família real a nascer no continente americano, é um dos assuntos do momento por homenagear, por meio de seu nome, a Rainha Elizabeth, que já sabia de primeira mão que seria homenageada, a princesa Diana e Doria Ragland, mãe de Meghan.