Príncipe William testou positivo para a Covid-19 e manteve segredo

O Príncipe William testou positivo para a Covid-19 no mês de abril, em datas próximas em que seu pai, o Príncipe Charles ,também foi infectado pelo vírus.

De acordo com a BBC, que publicou a informação na última segunda-feira (3), o Duque de Cambridge decidiu manter o diagnóstico em segredo para não alarmar no Reino Unido.

A informação foi confirmada por fontes da realeza, mas o Palácio de Kensington se recusou a comentar o caso. De acordo com o The Sun, William foi tratado pelos médicos do palácio e mantido em isolamento em sua residência em Ammer Hall, no sudeste da Inglaterra.

Durante o mês de abril, o Príncipe realizou 14 compromissos oficiais por telefone ou videoconferência. No mesmo mês, o primeiro-ministro Boris Johnson foi infectado com o coronavírus, e sua situação piorou enquanto estava isolado. Ele precisou ser internado para se tratar em um hospital de Londres.

O Príncipe Charles, de 71 anos e herdeiro da coroa, testou positivo em março e ficou em isolamento por uma semana na Escócia. Entretanto, sua esposa, Camila Parker Bowles, testou negativo para o vírus.

