O vestido de noiva da filha de Mauricio de Sousa surpreendeu a todos

Marina Takeda e Rafael Cameron se casaram no último domingo, 25, em Morungaba, interior de São Paulo. Ela é filha do cartunista Maurício de Sousa. A festa contou elementos da cultura japonesa, 34 padrinhos, cachorro no altar e outras peculiaridades. O que chamou muito atenção, no entanto, foi o vestido da noiva.

Em vez do tradicional traje branco, Marina usou uma espécie de quimono, traje típico japonês. A peça tinha mangas longas e largas e uma faixa na cintura.

