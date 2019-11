Leo Chaves desabafa sobre fim da dupla com o irmão Victor

Em participação no The Noite, programa do SBT, na última quarta-feira (20), o sertanejo Leo Chaves desabafou sobre a separação da dupla com o irmão Victor. O tema já havia vindo à tona em outra entrevista do cantor ao Altas Horas, em que foi revelado que as divergências entre os dois haviam motivado a pausa na parceria.

No programa de Danilo Gentili, Leo reforçou que é melhor para ambos que cada um siga seu rumo. “Claro que faz falta a segunda voz e o violão dele. Mas já tinha enchido o saco, principalmente ele. Foram 27 anos”. E completou, contando que ainda é confundido com o irmão: “Depois que você vem de uma marca como ‘Victor e Leo’ você tenta ser só Leo e não consegue. Pedem para tirar foto comigo e perguntam: ‘o Leo tá aí?'”.

Durante a conversa, o sertanejo também revelou situações curiosas que viveu ao longo da carreira, como quando encontrou um fã em um momento inusitado. “As pessoas ficam te vigiando e fingem que não estão. Eu fico escutando. Entrei em um banheiro público, quando vi estava fazendo cocô e batendo papo com um senhorzinho do lado de fora, que pediu para tirar foto. Nessas horas você deseja a morte”.

E também de quando recebeu uma dica peculiar de um sanfoneiro. “Minha avó quis me dar gengibre para mastigar, não adiantou nada. O sanfoneiro falou para eu tomar querosene com café. Para a voz melhorou, mas de cinco em cinco minutos eu ia no banheiro, tudo era querosene, até o suor. Na hora do show, a voz acabou, não adiantou nada” recordou.

