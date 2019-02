Victor Chaves justifica vídeo polêmico em que ironiza agressão à ex-mulher

Victor Chaves usou seu canal no YouTube para explicar a última postagem em que ironizou as acusações de agressão feitas por sua ex-mulher, Poliana Bagatini. O vídeo ganhou grande repercussão.

“Trata-se de uma sátira, algumas pessoas não reconheceram como sátira, e isso é superrespeitável. Existe um ensejo muito sério, uma intenção muito séria. Não tem como ser uma brincadeira, porque não brincaria com fatos da minha própria vida, não faria sentido”, disse ele.

O cantor disse ainda que fez o papel de repórter sem camisa para representar os jornalistas que não “vestem a camisa da investigação dos fatos”.

Victor também disse que a primeira pergunta, em que compara a suposta agressão à ex-mulher com futebol, é propositalmente ridícula. “Não dá pra misturar 15 chutes na barriga de alguém com futebol. Esse cunho ridículo é motivo de riso da parte do entrevistado, um riso quase doentio, do cunho que ultrapassa o ridículo”, justificou.

Sobre a separação da dupla que fazia com o irmão Leo, o sertanejo disse que foi uma ação estudada e de comum acordo. “A gente se sente aliviado com a tragédia alheia (..) dessa maneira, tentaram arranjar um desfecho da dupla Victor & Leo”, disse.

O vídeo completo, que você vê a seguir, tem quase dez minutos de duração.