Galvão Bueno passa mal e é operado no Peru

Galvão Bueno, titular nas transmissões esportivas da TV Globo, não irá narrar a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, no próximo sábado (23). O narrador já estava em Lima, capital peruana, quando passou mal e precisou passar por um cateterismo para desobstruir uma artéria coronariana.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Galvão, que está com 69 anos, havia chegado ao Peru na tarde de quarta-feira (20) para se preparar para a narração do jogo do final de semana. Mas, na manhã de hoje (21), ele se sentiu mal e foi imediatamente encaminhado para uma clínica médica.

Em nota oficial, a Rede Globo esclareceu o ocorrido e comunicou que a narração da final da Libertadores será feita por Luís Roberto. Confira o comunicado na íntegra:

“Nosso companheiro Galvão Bueno teve um mal-estar hoje de manhã em Lima, onde se encontra para a narração da final da Libertadores. Ele foi levado para exames na clínica Anglo-Americana, no bairro de Miraflores, acompanhado por sua mulher Desirée Galvão Bueno. Foi atendido prontamente e está sendo submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana. Todos nós desejamos ao querido Galvão uma rápida recuperação. O hospital divulgará ao término do procedimento um boletim médico. A narração da final da Libertadores será feita pelo companheiro Luis Roberto”.