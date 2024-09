Deolane Bezerra é presa em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (04), no Recife, durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Solange Alves, mãe de Deolane, também recebeu um mandado de prisão preventiva.

As investigações da operação Integration tiveram início em abril de 2023, com o objetivo de identificar e desmantelar uma quadrilha envolvida em jogos ilícitos e lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o inquérito, a organização utilizava empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio, seguros e outros meios para lavar dinheiro, realizando depósitos e transações bancárias.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, se pronunciou no Instagram: “Até o momento, o que sabemos é que é um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte, não sabemos o real motivo disso, mas é uma empresa que atua em todo o Brasil e até onde sei uma empresa idônea. Mais uma vez minha família está sendo perseguida. Vamos provar nossa inocência custe o que custar”.

Além da prisão de Deolane, foram expedidos 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Também foi decretado o sequestro de bens, incluindo carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões, a entrega de passaportes, a suspensão e o cancelamento do registro de armas de fogo.

