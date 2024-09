Antes e depois: como estão os atores de Fred e Daphne de “Scooby-Doo” hoje

O amor está no ar! Após protagonizarem filmes icônicos nos anos 1990 e 2000, os atores Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze celebraram, nesta semana, 22 anos de casamento. Juntos desde as filmagens do longa Eu Sei o Que Você Fez no Verão Passado, de 1997, os atores ficaram conhecidos por darem vida a personagens icônicos nas telonas, como o casal de detetives paranormais, Daphne e Fred, na sequência de filmes live-action de Scooby-Doo, em 2002.

Em um post emocionante publicado no Instagram, Sarah Gellar, a eterna Buffy, Caça Fantasmas, celebrou as mais de duas décadas de relacionamento com registros para lá de carinhosos ao lado do marido. Confira como estão os atores hoje:



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sarah Michelle (@sarahmgellar)







Mas não foram apenas as Bodas de Louça que chamaram a atenção dos internautas nesta semana. Aos 47 e 48 anos, Sarah e Freddie exibiram uma aparência jovem e incrivelmente saudável, como se “o tempo não tivesse passado para o casal”, segundo comentários de alguns fãs.

Em entrevistas concedidas a portais de notícias americanos, Freddie Prinze revelou que o primeiro encontro com sua esposa aconteceu por acaso, quando um amigo em comum, que os acompanharia em um jantar, acabou não comparecendo.

O encontro, que a princípio era casual, evoluiu para um relacionamento sério e, anos mais tarde, em um casamento que já dura 22 anos. Juntos, Freddie e Sarah têm dois filhos: Charlotte, de 14 anos, e Rocky, de 12.

