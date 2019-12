Katie Holmes posta foto com a filha e semelhança entre ambas surpreende

Para celebrar as festividades do fim de ano, a atriz norte-americana Katie Holmes publicou na sexta-feira (27) uma foto ao lado da filha Suri Cruise e encantou os seguidores com tamanha semelhança física.

São raras as vezes em que a filha da atriz com o astro de cinema, Tom Cruise, surge nos cliques da mãe. No entanto, na foto inesperada, a adolescente de 13 anos já provou de quem puxou os genes.

Katie e Tom Cruise se casaram em 2006 e se separaram em 2012, após os conflitos que o casal tinha quanto a religião que o ator seguia.

O fato de Tom Cruise querer catequizar Suri na cientologia é apontada como um dos motivos que levaram ao divórcio do casal.

“Não sinto medo agora. Não me imponho um monte de regras e não me levo a sério”, afirmou Katie Holmes após o divórcio para a Pure People.

Ainda segundo a publicação, durante o período em que foi casada com o astro, ela precisava seguir algumas regras. Como por exemplo as ultrassonografias da gravidez da filha do casal, foram feitas em casa por imposição da seita, assim como orientações sobre alimentação e etiqueta.

