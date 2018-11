Katie Holmes e Jamie Foxx vão se casar e ele vai adotar Suri, diz site

Diferente de alguns casais famosos, Katie Holmes e Jamie Foxx preferem manter o relacionamento longe da atenção do público. Porém, isso não quer dizer que os dois só estejam vivendo um momento passageiro.

Segundo o site Radar Online, os dois pretendem se casar em Paris no próximo ano. Fontes próximas aos artistas ainda afirmaram que o destino escolhido é o mesmo onde eles tornaram o relacionamento entre os dois público.

O veículo ainda revelou, de acordo com amigos próximos aos atores, que Suri, filha de Katie com o ex-marido Tom Cruise, terá a guarda adquirida por Jamie. Há alguns anos o pai tem se mantido afastado da menina.

Segundo a revista The National Enquirer, o acordo de divórcio que Katie Holmes fez com Tom Cruise a obrigava de manter a sua amorosa em segredo por cinco anos. Katie e Foxx foram flagrados juntos pela primeira vez no ano seguinte, em 2013, mas apenas em 2017 os atores oficializaram o relacionamento.

