Ela cresceu! Suri está cada dia mais parecida com a mãe

A filha de onze anos da atriz Katie Holmes, Suri Cruise, chamou a atenção do público neste final de semana com sua semelhança com a mãe famosa em uma incomum aparição pública.

Mãe e filha foram a um jogo de basquete do Knicks em Nova York neste sábado (16) acompanhadas de Martin Holmes Jr, irmão de Katie, e os pais da atriz, Kathleen e Martin Holmes. A família estava curtindo muito o momento reunida.

Não muito confortável com a exposição da filha na mídia, Katie Holmes sempre evitou mostrá-la. Contudo, neste mês, já foram duas aparições públicas em alguns eventos, como no Z100’s Jingle Ball no dia 8 de dezembro, no qual Katie apresentou ao lado de sua filha a última atração da noite, e neste jogo de basquete.