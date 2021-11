William e Kate foram alertados para não terem o terceiro filho

Pais de três belos filhos, o príncipe William e a duquesa Kate Middleton encantam o mundo compartilhando suas experiências como pais nas redes sociais, que vão desde os registro mais fofos em família até as dificuldades do duque com os penteados da filha. No entanto, o que ninguém imagina é que o casal deveria ter apenas dois filhos, no caso, os mais velhos, George e Charlotte.

Acredite se quiser, pouco antes de anunciarem a gravidez de Louis, o seu terceiro herdeiro, os duques de Cambridge foram avisados ​​para não terem mais filhos.

Durante uma visita à Varsóvia, em meio a uma turnê pela Polônia e Alemanha no verão de 2017, Kate ganhou um brinquedo de bebê. Como na época, George e Charlotte tinham quatro e dois anos, respectivamente, acredita-se que foi naquele episódio que ela tomou uma decisão e falou para William: ‘Vamos ter que ter mais bebês!’.

Após o momento decisivo entre o casal, a organização infantil Having Kids, conhecida por promover um “modelo de planejamento familiar sustentável e centrado na criança” fez um pedido aos duques através de uma carta aberta: que eles reconsiderassem a expansão de sua família.

Sobre os motivos que levaram à petição da organização está a ideologia defendida de que “famílias numerosas não são sustentáveis”.

Escrita pela diretora executiva e presidente da organização, Anne Green Carter Dillard, a carta dizia descrevia sobre o exemplo e influência que a Família Real britânica exerce sobre o mundo. “Sua discussão sobre ter uma família maior levanta questões convincentes de sustentabilidade e equidade”, continuou.

No escrito a diretora ainda argumentou que embora George e Charlotte tenham “certeza de ter vidas maravilhosas… o mesmo não pode ser dito de todos os futuros filhos”.

Bom, pelo visto a argumentação da entidade não mudou os planos do casal que, em setembro de 2017, cerca de dois meses depois, divulgou a notícia de que estava esperando por Louis, que nasceu em abril de 2018.

Apesar de já serem pais de três, alguns fãs dos Royals têm esperança de que um quarto Cambridge esteja a caminho, mas durante uma viagem à Irlanda do Norte no ano passado, alguém gritou para Kate: ‘Número quatro?’. Em resposta ela disse brincando: “Acho que William ficaria um pouco preocupado!”.