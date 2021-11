Por que Kate Middleton e príncipe William vão celebrar o Natal três vezes

O Natal é uma data que reserva particularidades, seja aquele prato especial que não pode faltar ou o local sagrado para reunir os convidados, não é mesmo? Bom, assim como tantas famílias, a realeza britânica, mais especificamente o núcleo dos Cambridges, também conta com suas excentricidades.

Segundo o especialista em família real Duncan Larcombe, os duques não terão apenas um, mas três Natais. Que pique, hein? A maratona natalina aconteceria por conta da agenda lotada de Kate Middleton e príncipe William.

“Acho que estamos olhando para três Natais em um só para William, Kate e seus filhos’, disse ao site OK!. “Haverá Natal sozinhos com os filhos, as celebrações mais formais em Sandringham com a família de William e depois um tempo com a família de Kate, os Middletons”, explicou Duncan.

Outro detalhe sobre a festividade foi divulgada pelo expert. “William e Kate querem que seus filhos se sintam normais e, portanto, certamente não vão dar-lhes presentes caros, isso é certo. Eles não vão deixar que sejam estragados”, disse.