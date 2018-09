O motivo de Kate não estar no documentário sobre a Rainha, mas Meghan sim

As histórias da Família Real britânica e de sua matriarca, a Rainha Elizabeth, irão virar documentário e todos esperam reconhecer cada rosto da realeza. No entanto, um rosto em especial não vai aparecer tanto quanto o esperado: o de Kate Middleton.

Ao contrário de Meghan Markle, a Duquesa de Cambridge não fará tantas participações no documentário Queen of the World. Segundo a People, a mãe dos três herdeiros de William, ainda que apareça de certa forma, não falará diretamente com a câmera ou em conversas, como Meghan, Harry e William fazem.

Essa diferença se dá ao fato de que, durante grande parte das gravações do longa, Kate estava de licença-maternidade, depois do nascimento do príncipe Louis, em abril.

Leia mais: Príncipe Harry confessa entrar em pânico quando vê avó no palácio

Tais gravações aconteceram durante o CHOGM, um encontro britânico dos chefes de governo das 53 nações, que aconteceu também em abril. Na época, a mais nova mãe estava um pouco afastada de suas funções reais.

“Kate estava fora de ação durante grande parte das filmagens principais. CHOGM era um ponto focal e ela poderia ter o bebê a qualquer momento”, disse uma fonte do documentário. “Há filmagens de eventos e recepções que ela participou, então você vai ver Kate”, acrescenta o informante.

Ainda que a Duquesa não vá aparecer muito, em um clipe do próximo documentário, Meghan foi filmada vendo seu vestido de noiva pela primeira vez desde seu casamento real.

Leia também: O anel de casamento do Príncipe Harry quebra mais um protocolo real

Na filmagem, a Duquesa de Sussex abre um enorme sorriso enquanto olha para o traje de cima para baixo. Ela depois toca seu véu, que apresenta flores bordadas à mão de cada um dos 53 condados da Commonwealth.

A mesma produtora que fez o documentário, que vai ao ar na HBO em 1º de outubro nos Estados Unidos, garantiu a primeira grande entrevista de TV da Rainha, quando ela falou para o documentário Our Queen at 90 em 2016.

Queen of the World contará a história do impacto da Rainha Elizabeth durante seu reinado extraordinário e tem como tema principal o Commonwealth, uma organização intergovernamental composta por 53 países independentes.

Veja mais: 15 penteados para arrasar na próxima temporada

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram