Juiz aposentado encontra jeito inusitado para fugir da solidão

Keith Davison, um juiz aposentado de 94 anos, perdeu a esposa Evy, com quem foi casado por 66 anos, em 2016. Para fugir da solidão, ele resolveu construir uma piscina para receber a vizinhança na sua casa em Minnesota, nos Estados Unidos.

O senhor, que é pai de três filhos adultos e não tem netos, contou ao Kare11, um canal local de TV, que estava cansado de ficar sozinho e, então, ligou para a mesma empresa que fez uma piscina em sua antiga casa e iniciou as obras.

“Só acreditei que ele seguiria com a ideia quando vi as máquinas no quintal dele. Ele meio que adotou todas as crianças do bairro”, disse a vizinha Jessica Huebner ao canal de TV.

Logo quando a piscina ficou pronta, no início de julho, as crianças passaram a frequentá-la, sempre acompanhados dos pais ou avós, como a recomendação de Keith. Ele conta que prefere nadar quando todos já foram embora. Durante o dia, costuma ficar em sua cadeira ao redor da piscina apenas observando a diversão.

