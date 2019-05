José de Abreu está namorando maquiadora de 22 anos

José de Abreu está namorando novamente. A nova companheira do ator de 73 anos é a maquiadora Carolynne Junger, de 22 anos. Eles se conheceram na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, bairro onde a jovem mora atualmente, apesar de ser natural de Niterói, município do Rio de Janeiro.

O romance foi confirmado pela própria maquiadora ao jornal EXTRA. O casal está namorando há cerca de dois meses e foi visto em público pela primeira vez no último fim de semana, durante o show “Ofertório”, de Caetano Veloso, na casa de shows Vivo Rio.

Na ocasião, o cantor publicou uma foto de Zé de Abreu e Carol nos bastidores do show, o que despertou a curiosidade dos seguidores.

Carol Junger, Caetano Veloso e José de Abreu

No ano passado, a maquiadora chegou a trabalhar como figurante da Globo, na série “Sob Pressão”.

Zé de Abreu atualmente está trabalhando na novela das nove “A Dona do Pedaço“, de Walcyr Carrasco, como Otávio. A trama, protagonizada por Juliana Paes, entrou em sua segunda fase na segunda-feira (27).

Confira os assuntos que bombaram na semana:

Leia também: Beth Szafir sobre a neta Sasha: “Zero contato”

+ Paloma Duarte posa ao lado dos filhos e semelhança surpreende

Siga CLAUDIA no Youtube