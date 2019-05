Resumo de ‘A Dona do Pedaço’: capítulos de 20 a 25 de maio

20 de maio | Segunda-feira

Ademir recebem um pagamento por um serviço. Passagem de tempo. Maria faz um bolo de aniversário para as sobrinhas Virgínia e Fabiana. Dulce presenteia suas duas bisnetas com um amuleto. Maria conhece Amadeu. Maria e Amadeu descobrem que suas famílias são rivais. Maria conta sobre Amadeu para a família e é proibida de voltar a vê-lo. Miroel permite que Amadeu fique com Maria, mas instrui Vicente e o primo Murilo a irem ao encontro dela de surpresa, no lugar de Amadeu. Hélcio é atingido por um tiro e Murilo também é alvejado. Zenaide culpa Maria pela morte de Hélcio. Amadeu procura Maria e ela garante que vai acabar com a guerra entre as famílias. Com a ajuda do Padre, Maria sugere um pacto de paz às famílias para se casar com Amadeu. Maria e Amadeu marcam a data do casamento e se amam. As duas famílias se reúnem na igreja. Amadeu leva um tiro no altar e Maria se desespera.