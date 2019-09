Jonathan Azevedo vai ser pai

Jonathan Azevedo, ator que brilhou no papel de Sabiá na novela “A Força do Querer”, usou suas redes sociais para anunciar uma nova fase em sua vida. Na última segunda-feira (2), ele compartilhou com seus seguidores que será papai pela primeira vez. O curioso é que a mãe do menino Matheus Gabriel é a melhor amiga do ator, Maria Patrícia.

Segundo o colunista Léo Dias, a gravidez não foi planejada e os dois eram apenas amigos.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Ao lado do pai e abraçando a barriga de Patrícia, Jonathan compartilhou a novidade entusiasmado. “Nesse momento tão especial que estou vivendo, queria agradecer a essas 2 pessoa de luz! Meu pai por me ensinar a ser uma pessoa melhor sempre e a essa mulher que está sendo uma grande parceira de vida”, comentou.

Veja o registro abaixo:

Leia mais: Médicos divergem sobre lei que permite cesárea sem indicação médica no SUS

+ Intérprete traduz parto em libras para pais surdos

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?