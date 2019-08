Faustão anuncia participantes do ‘Dança dos Famosos 2019’. Confira!

Nesse domingo (18/8), o apresentador Fausto Silva anunciou os participantes da temporada de 2019 do quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão do Faustão. O quadro é um dos mais populares do programa e está na sua 16ª edição. Ano passado, o vencedor foi o cantor Leo Jaime.

Na edição 2019, serão 12 participantes.

O time feminino é composto pelas atrizes Luíza Tomé, Dandara Mariana, Giovanna Lancellotti, Regiane Alves e pelas cantoras Luísa Sonza e Fernanda Abreu. Já o elenco masculino é formado pelos atores Jonathan Azevedo, Matheus Abreu, Luis Lobianco, Bruno Montaleone, pelo ex-BBB Kaysar Dadou e pelo lutador de MMA Junior Cigano.

As apresentações começam já na próxima semana, no dia 25/8, ao vivo, no Domingão do Faustão. A final já está marcada para 22/12.

E aí, vai torcer pra quem?

