Intérprete traduz parto em libras para pais surdos

Um parto bem peculiar e emocionante aconteceu em um hospital em Marília, no interior de São Paulo. Além dos médicos, também estava presente na sala de operação uma intérprete em Libras. Ela foi chamada para auxiliar o nascimento do bebê de um casal de surdos. A mamãe Eliane Aparece Silva passou por uma cesárea.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Foi assim que eles conseguiram seguir as orientações médicas até dar à luz. “Eu falei ‘nenê chorando, chorando, nenê nasceu feliz. Aí eles ficaram felizes também”, relata a intérprete Luci Mayer em entrevista à TV Tem.

Logo quando a criança nasceu, ela foi para os braços do pai, Marcelo Salviano, que se emocionou com a chegada. Com a ajuda de uma intérprete, Marcelo comemorou. “Estou muito emocionado, chorei muito no parto e estou muito feliz, e ela também está feliz. Graças a Deus que deu tudo certo, graças à união de todos”, disse.

Foi a primeira vez que o hospital de Marília realizou um procedimento deste tipo.

Leia também: Médicos divergem sobre lei que permite cesárea sem indicação médica no SUS

+ Tatuador aprende a fazer make para maquiar esposa tetraplégica

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?