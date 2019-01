Ainda não está claro se John abraçou de vez seu novo visual ou se ele abandonou os apliques por algum papel no cinema. No entanto, no Natal, ele postou um vídeo com a esposa, Kelly Preston, e os filhos, Ella e Ben, usando um boné branco para cobrir a cabeça.

Mesmo assim, não é a primeira vez que o ator apareceu ao público careca. Em 2010, ele raspou o cabelo para interpretar Charlie Wax em Dupla implacável, ao lado de Jonathan Rhys Meyers.