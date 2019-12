Jogadoras da seleção americana se casam em Miami

As estrelas da seleção americana de futebol, Ali Krieger e Ashlyn Harris fecharam 2019 oficialmente casadas. As jogadoras se casaram sábado (28), em Miami em uma cerimônia íntima e antecipada por amigos próximos do casal.

Harris e Krieger anunciaram o noivado em março de 2019, depois de 9 anos de namoro. O romance surgiu quando as duas foram convocadas para seleção americana, em 2010. Hoje elas também jogam juntas no Orlando Pride, na Florida.

“Obviamente nós estamos juntas por muito tempo e por isso estávamos prontas para oficializar a união”, disse Krieger à revista People, sobre o casamento. “Estamos com uma casa nova e estamos indo para a mesma direção e sentimos que estamos virando uma só. Nós duas sentimos que estamos em um bom momento, em um lugar de conforto e de idade, mas especialmente estamos confiantes na fundação que construímos. É um ótimo passo em frente e meio que começando o resto de nossas vidas”, ela disse.

Felicidade plena ao casal que entra em 2020 já de lua de mel!

