Cris Rozeira pede namorada em casamento

View this post on Instagram

Dia 30/11/2019 Dia no qual vamos entrelaçar nossas vidas para poder viver essa jornada tão linda na terra! Fiquei nervosa,não sabia muito como fazer ou dizer rs. Mas foi tudo tão em paz que apenas só fixei meus olhos nos teus,cheios de lágrimas e de felicidade. Eu sei que ainda vão vir muitas alegrias, desafios, dificuldades e histórias para contarmos. Obrigada por ser meu amor, te amo. Além de tudo, quero agradecer também a @reisman_aliancas que fez parte desse momento tão incrível da nossa vida como símbolo de amor eterno 💍 muito obrigada! ❤️ @anagrcs_