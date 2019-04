Jogadora desmaia ao vivo durante entrevista na TV. Assista

A jogadora de vôlei Jaqueline passou mal e desmaiou durante uma entrevista ao vivo para o SporTV, no intervalo entre o segundo e o terceiro set da primeira partida da final da Superliga Masculina entre Sesi-SP e Taubaté, nesta terça-feira (23), em São Paulo.

Segundo informações, a atleta teve uma queda de pressão, foi atendida no local e, logo em seguida, já apresentou melhora. De acordo com a emissora, o médico que a atendeu informou que o mal-estar foi provocado pelo calor no estádio.

Jaqueline acompanhava o jogo do marido, Murilo, e deixou o local antes do fim da partida. Murilo joga pelo Sesi, que venceu. Ele ajudou a socorrer a esposa, a abanou com uma toalha, e o jogo só foi retomado quando ela foi levada a uma sala da diretoria. Jaqueline é uma das principais jogadoras de vôlei do país e é bicampeã olímpica.